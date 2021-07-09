В Минздраве посоветовали онкобольным вакцинироваться от COVID-19

Люди с онкологическими заболеваниями имеют вероятность очень трудно перенести COVID-19, поэтому им необходимо привиться против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, согласно выводам национальной группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЕИ), люди с онкологическими заболеваниями могут использовать любую из имеющихся в Украине вакцин против COVID-19.

Кроме того, в ведомстве добавили, что вместе с онкобольными могут вакцинироваться также их родные.

Отметим, что, по информации Минздрава, терапия, которую проходят онкобольные, может повлиять на эффективность вакцинации. В связи с этим НТГЕИ разработал рекомендации, которые вступят в силу после внесения соответствующих изменений в приказ МЗ Украины.