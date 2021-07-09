Во Львове заработает самый большой концертный зал Западной Украины

Крупнейший в Западной Украине концертный зал-Gastroli Hall откроют во Львове 17 июля. Там будут выступать самые популярные артисты украинского шоу-бизнеса. А в день открытия концертом порадует легендарный вокалист культовой группы De-Phazz Karl Frierson, сообщает 24 Канал.

Во Львове давно не хватало большого концертного зала. Этим летом львовяне и гости города наконец смогут насладиться выступлениями любимых исполнителей в новейшем и комфортном помещении.

Новый концертный зал во Львове

Gastroli Hall – это 1414 комфортных, безопасных зрительских мест, огромная тентовая конструкция с кондиционированием и современным техническим обеспечением, кейтеринговые зоны на территории на любой вкус.

Где: ул. Старознесенська, 24-26, территория !FESTrepublic

На открытии зала 17 июля выступит феноменальный вокалист, автор песен, душа и голос культовой группы De-Phazz Karl Frierson. Он давал концерты на сотнях фестивальных и концертных площадок во всем мире. Уже несколько лет артист сотрудничает с проектом Bedroom Music Orchestra, который базируется в Одессе и состоит из лучших джазовых музыкантов Украины.

Крупнейший концертный зал Западной Украины / Фото пресс-службы

Но это не единственный концерт, который ждет зрителей этим летом. Перед львовянами и гостями города в ближайшее время будут выступать Alessandro Safina, Тина Кароль, Джамала, Оля Полякова, "НеАнгелы", Ирина Федишин, Tayanna, ТНМК, "Женский квартал", Ирина Билык, Ivan Navi, ТИК, "Друга Река" и много других украинских и зарубежных звезд.