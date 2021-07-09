Украинцы хотят, чтобы Россия и Германия выплатили репарации

Большая часть граждан Украины поддерживает идею требования репараций от России и Германии за преступления советского и нацистского режимов, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу "Фонда Демократические инициативы имени Илько Кучерива".

55,3% опрошенных поддерживают (36,2% полностью и 19,1% частично) идею выдвижения требований к России за преступления сталинского режима: депортацию украинцев и крымских татар. Не поддерживают идею требования репараций 35,7%. Больше приверженцев такого решения в западных областях (66,7%), меньше всего — на Донбассе (33,5%).

Идею выдвижения требований к Германии за преступления нацистского режима поддерживает 61% опрошенных поддерживает (34,5% полностью и 26,6% частично). Не поддерживают такую ​​идею 31,5% опрошенных. Эта идея имеет поддержку большинства во всех макрорегионах страны.

Опрос проводился 1-7 июня во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Всего было опрошено 2 003 совершеннолетних респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.