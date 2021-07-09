Облэнерго Винницы обвинило СБУ во лжи

АО "Винницаоблэнерго" отрицает, что на его территории функционировала нелегальная ферма криптовалют, которая якобы несанкционированно использовала электрическую энергию и ежемесячно приносила до 7 млн грн ущерба. Об этом сказано в заявлении предприятия в ответ на сообщение пресс-центра Службы безопасности, сообщает UBR.

Согласно информации, в ходе обысков, которые проводились на прилегающих территориях 7 июля, правоохранители не обнаружили никаких фактов краж электроэнергии.

"Официально заявляем, что наша компания не имеет никакого отношения к любой противоправной деятельности. В помещениях, принадлежащих нашей компании, никогда не работало оборудование, предназначенное для майнинга криптовалют" , – заявили в компании.

Сотрудники "Винницаоблэнерго" были привлечены к следственным мероприятиям в качестве экспертов. Никаких неправомерных фактов обнаружено не было, поэтому информация СБУ "не соответствует действительности".

В компании подчеркнули, что руководство активно сотрудничает со следствием и заинтересовано в установлении истины.