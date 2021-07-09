Великобритания отказалась платить за Brexit

Власти Великобритании отказались платить за Brexit и посчитали, что 47,5 миллиарда евро, которые Брюссель требует за выход из Евросоюза, это слишком много, сообщает Лента.Ру.

"Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчетных целей" , — заявил представитель Джонсона.

Отдельно он отметил, что в этой сумме не отражена информация о средствах, которые ЕС должен вернуть Соединенному Королевству.

Со своей стороны британские власти оценивают выплату за выход из ЕС в 35-39 миллиардов фунтов (48-54 миллиарда долларов). Они подчеркивают, что с оценкой Брюсселя не согласны.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года закончился переходный период, во время которого на территории страны действовали все европейские нормы.