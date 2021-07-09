В Госпродпотребслужбе пообещали разобраться с огромными штрафом "Новой почты"

Руководитель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая сообщила 9 июля, что гигантский штраф, наложенный на «Новую почту», будет отменен и пообещала «разобраться» с виновниками скандала.

"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю о общественный резонанс вокруг многомиллионного штрафа, сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области, наложили на «Новую почту». Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами", - написала Магалецкая в Facebook.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба Харьковской области наложила почти на 326 млн грн. штрафа на «Новую пошту» в связи с жалобой клиента об испорченной посылке стоимостью 500 грн.

"Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватный нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня буду иметь личную встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества", - добавила глава Госпродпотребслужбы.

Она пообещала разобраться с "виновниками" скандала.

"Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ДПСС никто не будет "рвать" бизнес пока я возглавляю эту структуру", - сообщила руководитель ведомства.