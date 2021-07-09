НБУ рассматривает возможность открытия своих филиалов за рубежом

Национальный банк прорабатывает возможность открытия за пределами Украины своих филиалов и представительств, ведь это будет способствовать к представлению интересов Украины в финансовой сфере за ее пределами, сообщает Экономическая правда.

"Это распространенная практика, используемая другими центробанками стран мира" , – отметили в регуляторе.

Функции будущего представительства или филиала включает взаимодействие с центробанками и другими регуляторами для представления и защиты в иностранном государстве интересов Украины в финансовой сфере.

Кроме того, его функциями будет донесения оперативной информации о действиях и планах НБУ по развитию финансового сектора, решение неотложных вопросов во взаимодействии с иностранными инвесторами и способствие развитию торгово-экономических связей Украины и выполнению договоров, заключенных с финансовыми регуляторами государств пребывания.