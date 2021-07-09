В Минфине опровергли слухи о дополнительных налогах на огороды

Слухи об увеличении налогов, предусмотренные так называемым ресурсным законопроектом (№5600), часто являются неправильной трактовкой положений документа. К примеру, информация о введении дополнительных налогов для фермеров является мифом, сообщает UBR.

"Это (дополнительные налоги для фермеров и жителей сел, – ред.) не соответствует действительности. Прежде всего, успокоим рядовых граждан. Приусадебных участков и огородов эти нововведения не коснутся" , – сообщает Минфин.

В то же время законопроект предлагает ввести минимальные налоговые обязательства (МНО). Это расчетная сумма налогов, которая зависит от нормативной денежной оценки конкретного земельного участка и минимального размера дохода, который земельный участок гарантированно может принести ее пользователю.

В ведомстве подчеркивают, что МНО "никоим образом не является дополнительным налогом или сбором". Показатель вводится для борьбы с теневой арендой земли. Ее площадь, по некоторым оценкам, достигает 8,4 млн га.

"Если физическое лицо – собственник земельного участка сдает ее в официальную аренду, то МНО для него вообще не рассчитывается. В этом случае налоги должен платить непосредственно арендатор" , – пояснили в Минфине.

Напомним, что 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс. Сам законопроект вызвал много критики со стороны экспертов и бизнеса. Он, среди прочего, предусматривает дополнительные налоги на недвижимость.