SkyUp отменил новый рейс из Одессы в Грецию

Лоукостер SkyUp отменил все рейсы сообщением Одесса – Салоники, которые авиакомпания запустила с 6 июля и еженедельно планировала совершать. Пассажирам приходится менять планы на отпуск, сообщает Сегодня.

Что произошло?

Сразу несколько пассажиров пожаловались на отмену рейсов. Украинцы купили билеты в Грецию и даже уже заказали жилье, где проведут свой отпуск, но неожиданно авиакомпания отменила полеты.

"4 июля купили билеты на 13 июля, уже забронировали жильё, и сегодня приходит на почту уведомление, что оба рейса туда-обратно отменены. Деньги возвращены на аккаунт, а чтобы вывести их на карту надо подать заявку, которая будет рассматриваться в течении 3-х месяцев" , – рассказал пассажир Дмитрий Ковтун.

"Купил билеты 2 дня назад. Планировали лететь 21 июля и вернутся 27 июля. Авиакомпания предлагает купить другие билеты или вернуть деньги обратно на карту в течении 3-х месяцев. Я выбрал вернуть деньги. Поеду в Грецию на машине" ,- сообщил другой пассажир, который попросил не называть его имя.

Напомним, что начало полетов по маршруту Одесса – Салоники авиакомпания анонсировала еще 30 июня. А 6 июля SkyUp уже совершила первый рейс. Планировались полеты еженедельно по вторникам.

Что говорят в SkyUp?

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что 6 июля был выполнен первый рейс из Одессы в Салоники. 13 июля лоукостер совершит обратный рейс из Салоник в Одессу. Остальные же полеты отменили по причине недостаточной загрузки.

Пассажирам, которые пострадали из-за отмены рейсов, предложили два варианта: