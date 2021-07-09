Трассу из Киева на Харьков перекрыли. Образовалась пробка

На 171 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошла дорожно-транспортная авария, которая заблокировала движение в обоих направлениях. Инцидент произошел на отрезке трассы между Лубнами и Пирятином в Полтавской области, сообщает РБК-Украина.

"Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел разлив топлива на проезжую часть" , - сообщили патрульные.

Сейчас движение отрезком дороги перекрыто в обоих направлениях. Из-за перекрытия на трассе образовалась пробка.

"На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях" , - добавили в полиции.

По данным Google Maps, авария произошла на отрезке трассы вблизи населенных пунктов Повстин и Карпиловка.

Автор: Дмитрий Левицкий