Скандал вокруг российской нефти: польскую трубу очистили

Компания PERN, трубопроводный оператор, очистила польскую трубопроводную систему от нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями (ХОС). Она попала в Польшу с восточного направления в 2019 году, сообщили в компании, сообщает UBR.

В прошлом месяце PERN отправила последние партии на переработку. Так, уровень ХОС в этом ресурсе безопасный для систем нефтепереработки.

"Необходимость защитить клиентов PERN привела к тому, что очистка системы заняла больше времени, чем ожидалось, то есть более 2 лет" , – рассказали в компании.

В PERN напомнили, что в апреле 2019-го в Польшу поставили более 1 млн т сырья для клиентов из Польши и Германии. При этом оно содержало ХОС на уровне 300 ppm при допустимых 10 ppm. Компания прекратила перекачку по трубопроводу, потому что сырье было опасным для нефтеперерабатывающих заводов.

На данном этапе Польша также получает сигналы о проблемах с качеством сырья на восточном направлении.

"PERN тщательно их анализирует и находится в постоянном контакте с операторами нефтяной инфраструктуры Беларуси" , – указывает оператор.

Кроме того, за последние два года компания диверсифицировала каналы поставок, в том числе увеличила мощности по хранению у побережья Балтийского моря.

Напомним, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Беларуси обнаружили нефть с превышением уровня ХОС, которая попала в пункт приема в Самарской области. В итоге был приостановлен транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба". Тогда нарушились поставки в Украину, а также Беларусь, Польшу, Венгрию, Германию и страны Балтии.

Компенсацию убытков грузоотправителям поручено организовать "Транснефти", руководство которой решило, что выплаты будут на уровне $15 на один баррель.