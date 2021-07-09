Новый пресс-секретарь президента рассказал, как "фанател" от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, как в школьные времена вместе с командой КВН, в которой выступал Владимир Зеленский, ездил в группе поддержке . Об этом Никифоров рассказал на сегодняшнем брифинге, сообщает Деловая столица.

Так, в ответ на вопрос, сотрудничал ли он с действующим главой государства в Кривом Роге, персс-секретарь отметил:

"Я работал в Кривом Роге буквально несколько месяцев ... И это была такая вынужденная, можно сказать, практика. Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но в Кривом Роге я с ним пересекался, потому что, когда еще учился в школе, это были местные звезды. Сначала это была команда "Запорожье — Кривой Рог — Транзит", а потом это "95-й квартал" ... и несколько раз я ездил в группе поддержки, ну, знаете, как люди в зале поддерживают команду ... так же, как на спортивных соревнованиях. Я ездил с командой. ... Мы бегло с господином Владимиром Зеленским пересекались, но точно он меня не помнит с тех времен, и никакой связи с тех пор я с ним не имел".