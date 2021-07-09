Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили в телефонном разговоре прогресс в выполнении Украиной реформ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние 2 недели. Это касается документов про ВККС, ВСП, закон про корпоративное управление, закон про СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними идет. Собеседники также коснулись ситуации в "Нафтогазе" , - заявил новоназначенный пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге для СМИ в пятницу.

Также, по словам Никифорова, "собеседники обсудили ситуацию в Беларуси".

"Была выражена обеспокоенность тем, что происходит там сейчас" , - отметил он.

Кроме того, Ермак и Нуланд обсудили "некоторые вопросы безопасности, которые связаны с российскими военными учениями "Запад-2021".