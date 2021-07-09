Новый пресс-секретарь не собирается читать книгу Мендель

В пятницу, 9 июля, новый пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров, отвечая на вопрос на своём первом брифинге, заявил, что Офис президента не будет реагировать на издание мемуаров экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, где, судя по первым анонсам, будут освещены внутренние интриги Офиса президента, сообщает Страна.ua.

"Как раз сегодня видел интервью Юлии, где она призналась, что там скандалов ожидать не стоит. Потому что она уважает свои обязательства перед людьми, с которыми работала. Поэтому серьезных скандалов, инсайдов, секретов там не будет. Так что я считаю, что нам ничего комментировать не придётся. Всё-таки давайте дождёмся, пока книга выйдет, и посмотрим, что именно там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, тогда уже будем выходить к вам с реакцией" , - заявил Никифоров.

Он добавил, что не собирается читать книгу своей предшественницы - Юлии Мендель.