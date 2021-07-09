У Шмыгаля хотят повысить военным пенсии: подробности

Кабинет министров Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос повышения пенсионных выплат военнослужащим, которые уже находятся на пенсии, сообщает Деловая столица.

Решение было разработано Министерством социальной политики по инициативе главы государства.

По словам главы правительства, это решение по пенсионным выплатам военнослужащим должно уменьшить имеющиеся диспропорции.

Что предлагает Минсоцполитики:

с 1 июля установить ежемесячную доплату 2000 гривен для почти 400 тысяч военных-пенсионеров и установить минимальную пенсию на уровне 3854 гривны;

повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утратившим работоспособность, на почти 700 гривен.