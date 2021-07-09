Евробляхеры снимают авто с учета: в Польше – огромные очереди

С 15 июня в Украине введен период льготной растаможки автомобилей на иностранной﻿﻿ регистрации, он продлится всего 180 дней. Сейчас данная услуга переживает свой пик, сообщает UBR.

Ситуация в Литве

В то время как большинство водителей сумели оперативно подготовиться к процедуре морально и материально, без проблем не обошлось: в польских и литовских регистрационных центрах сформировались огромные очереди, рассказали участники рынка.

По правилам Таможенного кодекса Украины, для начала процедуры растаможки польской или литовской евробляхи ее нужно в первую очередь снять с учета. На данный момент ни Польша, ни Литва не успевают обрабатывать все поступившие от украинцев запросы. Поэтому в некоторых случаях озвученные сроки снятия с учета доходят до 2 месяцев.

"Ввиду того, что много людей планируют приступать к растаможке только в сентябре-октябре, есть большая вероятность того, что они банально не успеют даже снять автомобиль с учета" , – рассказал UBR. ﻿ ua юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук.

По его словам, чтобы не стоять в очередях, водители начинают искать различные обходные варианты и часто наталкиваются на мошенников. Среди них могут быть так званые "черные" брокеры, которые обещают снять машину с учета за три дня и за сумму в два раза ниже рыночной – 50-100 евро.

В итоге этот брокер, возможно, и растаможит автомобиль через какого-то "серого" таможенника. Но у Управления по борьбе с контрабандой при таможенной службе есть три года, чтобы проводить пост-аудит таких оформлений. Они направляют запрос в Польшу или Литву по регистрационному статусу автомобиля и проверяют, был ли он на учете во время таможенного оформления.

"И если они выявляют ошибки, то составляется протокол о нарушении таможенных правил и подаче недостоверных сведений согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины. В свою очередь это повлечет за собой штраф в размере стоимости автомобиля и его дальнейшую конфискацию" , – говорит Казачук.

В "Авто Евро Силе" уверяют, что будут продолжать вести переговоры с польской и литовской сторонами для совместного решения проблемы очередей украинских евроблях. На данный момент их прогнозы благоприятные и вполне вероятно, что кроме электронных очередей в скором времени европейцами будут озвучены дополнительные опции.