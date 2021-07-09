В Бангладеш загорелся завод, в пожаре погибли более 50 человек

В Бангладеш загорелся завод по производству соков. В результате сильного пожара погибли по меньшей мере полсотни человек.﻿, сообщает Обозреватель.

Некоторые рабочие прыгали с крыши, чтобы спастись. Источник: CNN

Пожар вспыхнул в четверг, 8 июля, в городе Рупгандж, который находится к востоку от столицы Дакки. Отмечается, что во второй половине дня загорелся первый этаж шестиэтажного здания завода Hashem Foods Ltd.

Стремительному распространению огня способствовало наличие химических и легковоспламеняющихся веществ, таких как полиэтилен и сливочное масло. Поэтому пожар быстро перекинулся на другие этажи.

Отмечается, что каждый из этажей здания имеет 3250 квадратных метров, но к ним можно добраться только двумя лестничными клетками, поэтому многие рабочие не могли выйти, когда огонь распространился и на лестницу.

Три человека погибли, когда, пытаясь спастись, спрыгнули с крыши здания. В целом в результате пожара пострадали по меньшей мере 52 человека, в основном работники завода и служащие. Тела, которые достали из пожарища, были обгоревшими настолько, что их невозможно было узнать.

Пожарные достают из пепелища останки жертвы. Источник: CNN

Спасателям удалось эвакуировать из горящих помещений завода 25 человек.

Пожар локализировали в пятницу, 9 июля. Родственники пропавших без вести работников устроили демонстрацию на территории завода.

Районная администрация сформировала комитет по изучению инцидента.