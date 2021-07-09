В Бангладеш загорелся завод, в пожаре погибли более 50 человек

В Бангладеш загорелся завод по производству соков. В результате сильного пожара погибли по меньшей мере полсотни человек.﻿, сообщает Обозреватель.

Некоторые рабочие прыгали с крыши, чтобы спастись
Некоторые рабочие прыгали с крыши, чтобы спастись. Источник: CNN

Пожар вспыхнул в четверг, 8 июля, в городе Рупгандж, который находится к востоку от столицы Дакки. Отмечается, что во второй половине дня загорелся первый этаж шестиэтажного здания завода Hashem Foods Ltd.

Стремительному распространению огня способствовало наличие химических и легковоспламеняющихся веществ, таких как полиэтилен и сливочное масло. Поэтому пожар быстро перекинулся на другие этажи.

Отмечается, что каждый из этажей здания имеет 3250 квадратных метров, но к ним можно добраться только двумя лестничными клетками, поэтому многие рабочие не могли выйти, когда огонь распространился и на лестницу.

Три человека погибли, когда, пытаясь спастись, спрыгнули с крыши здания. В целом в результате пожара пострадали по меньшей мере 52 человека, в основном работники завода и служащие. Тела, которые достали из пожарища, были обгоревшими настолько, что их невозможно было узнать.

Пожарные достают из пепелища останки жертвы
Пожарные достают из пепелища останки жертвы. Источник: CNN

Спасателям удалось эвакуировать из горящих помещений завода 25 человек.

Пожар локализировали в пятницу, 9 июля. Родственники пропавших без вести работников устроили демонстрацию на территории завода.

Районная администрация сформировала комитет по изучению инцидента.

Пожарные работают над тем, чтобы ликвидировать пожар
Пожарные работают над тем, чтобы ликвидировать пожар. Источник: CNN

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