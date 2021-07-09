Резников рассказал о судьбе россиян в Крыму после деоккупации

Сегодня на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя незаконно находятся от 500 тысяч до 1 миллиона россиян, судьбу которых придется решать после деоккупации, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".

По словам министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, вследствие вытеснения местного населения Российской Федерацией, на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя находится около 500 тысяч россиян, а согласно отдельной информации от самопровозглашенной власти полуострова — от 700 тысяч до миллиона.

"Сегодня, при населении Крыма в 2,5 млн до начала оккупации, минимально там 500 тыс. уже людей, которые приехали не как местные жители" , - отметил он.

Также чиновник высказался относительно будущей судьбы россиян после деоккупации территорий Украины. Как отметил Резников, сегодня Кабмин размышляет над депортацией.