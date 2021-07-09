Резников рассказал о судьбе россиян в Крыму после деоккупации
Сегодня на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя незаконно находятся от 500 тысяч до 1 миллиона россиян, судьбу которых придется решать после деоккупации, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".
По словам министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, вследствие вытеснения местного населения Российской Федерацией, на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя находится около 500 тысяч россиян, а согласно отдельной информации от самопровозглашенной власти полуострова — от 700 тысяч до миллиона.
"Сегодня, при населении Крыма в 2,5 млн до начала оккупации, минимально там 500 тыс. уже людей, которые приехали не как местные жители", - отметил он.
Также чиновник высказался относительно будущей судьбы россиян после деоккупации территорий Украины. Как отметил Резников, сегодня Кабмин размышляет над депортацией.
"У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием — выдворение. Если те граждане попали в Крым через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет выдворение", — добавил Алексей Резников.