Генпрокуратура добивается изменения решения суда вору в законе "Умке"

Офис генерального прокурора подготовил апелляционную жалобу на решение суда об изменении меры пресечения лицу, которое подозревается в распространении преступного влияния в обществе, имея статус "вора в законе", сообщает Страна.ua.

Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора. Речь идет о представителе криминалитета Сергее Олейнике по кличке "Умка". Его действия квалифицированы по ч.3 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины.

"Во время досудебного расследования задокументирован ряд фактов совершения преступных действий влиятельными "ворами в законе" - им и еще одним по прозвищу "Лаша Сван", которые осуществляли распространение преступного влияния на территории Украины" , - сообщили в Офисе генпрокурора, добавив, что ранее оба были извещены о подозрении и задержаны.

Как сообщается в мае текущего года следственный судья печерского районного суда Киева, применил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернатив и внесения залога сроком до 18 июля 2021 года включительно. Однако 9 июля 2021 года суд по ходатайству стороны защиты изменил "Умке" меру пресечения на ночной домашний арест.