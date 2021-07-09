Атака на сайт ВМС Украины: хакеры РФ выложили фейки о "Си Бриз-2021"

В пятницу, 9 июля, были зафиксированы хакерские атаки из РФ на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз — 2021", которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что ни один из документов не был получен в результате утечки из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ.

Также в результате хакерской атаки имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано "использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания". Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.

Сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время.

По данным Минобороны, к проведению информационных операций против Украины привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов РФ.