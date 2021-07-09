МАУ увеличила число рейсов: перечень популярных направлений

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) увеличивает количество рейсов на наиболее популярных международных направлениях в связи с резким ростом спроса на авиаперелеты в начале лета, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы авиаперевозчика в июле у пассажиров МАУ будет больший выбор рейсов по следующим направлениям:

Киев – Афины (к рейсам каждый вторник, четверг и пятницу добавляются новые частоты каждое воскресенье с 11 июля и субботу с 31 июля);

Киев – Ларнака (ежедневные рейсы с дополнительной частотой каждый понедельник с 12 июля);

Киев – Каир (по понедельникам, вторникам с 13 июля, по средам, четвергам, пятницам с 23 июля и воскресеньям);

Киев – Баку (ежедневные рейсы с учетом дополнительных частот каждый вторник с 13 июля и каждую субботу с 24 июля);

Киев – Ереван (ежедневно и дополнительные частоты каждый понедельник с 26 июля и четверг с 29 июля).

Отмечается, что обновленное расписание по указанным авиамаршрутам позволит пассажирам воспользоваться более комфортными стыковками, в частности обеспечит больший выбор при сообщении через Киев в/из Парижа, Милана, Лондона, Амстердама, Женевы, Берлина, Мюнхена, Вильнюса, Барселоны, Праги, Тбилиси и регионов Украины.