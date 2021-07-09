Мальта не будет пускать невакцинированных туристов

Власти Мальты с 14 июля запрещают въезд путешественникам, которые еще не вакцинированы против коронавируса COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране, сообщает Интерфакс-Украина.

"Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки (против COVID-19 - ИФ): мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза", - заявил министр здравоохранения Мальты Крис Фёрн.

"Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг", - добавил он.

Детям, путешествующим с родителями, будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции.

Ограничение будет распространяться и на невакцинированных подданных, планирующих поездки за границу.

"Действуют те же правила, что для стран, относящихся к "красной зоне". Люди, не имеющие сертификата о вакцинации, не могут выезжать туда без разрешения, какая бы у них не была на то причина. Невакцинированные подданные должны иметь разрешение от Управления общественного здравоохранения на въезд или выезд из страны", - заявил Фёрн.

С 3 по 9 июля на Мальте было выявлено 218 новых случаев заражения COVID-19, в то время как за предыдущие семь дней (с 26 июня по 2 июля) их было зарегистрировано 30.

С начала пандемии коронавируса в Мальте зафиксировано почти 30,9 тыс. случаев заражения COVID-19. От последствий заражения инфекцией умерли 420 человек, более 30 тыс. полностью вылечились.