В СНБО создали группу по охране киберпространства

При Совете национальной безопасности и обороны создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства, однако при СНБО уже работает Центр противодействия дезинформации, сообщает Украинская правда.

По данным СНБО в Facebook﻿ рабочая группа станет площадкой для обсуждения вопросов и наработки конкретных решений по защите информационного пространства государства. 8 июля группа уже провела учредительное заседание.

В ее состав, говорят в СНБО, вошли все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации.

На встрече обсудили вопросы создания реестра запрещенных ресурсов, которое все участники признали неоправданным.

Якобы группа должна выработать механизм и алгоритм действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защиты отечественного информационного пространства.