В СНБО создали группу по охране киберпространства
При Совете национальной безопасности и обороны создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства, однако при СНБО уже работает Центр противодействия дезинформации, сообщает Украинская правда.
По данным СНБО в Facebook рабочая группа станет площадкой для обсуждения вопросов и наработки конкретных решений по защите информационного пространства государства. 8 июля группа уже провела учредительное заседание.
В ее состав, говорят в СНБО, вошли все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации.
На встрече обсудили вопросы создания реестра запрещенных ресурсов, которое все участники признали неоправданным.
Якобы группа должна выработать механизм и алгоритм действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защиты отечественного информационного пространства.