РФ разрабатывает контрольный список "нежелательных" иностранцев

В Российской Федерации планируют создать контрольный список иностранных граждан. Туда будут вносить людей, пребывание которых на территории страны является нежелательным, сообщает Страна.ua.

Такая норма прописана в законопроекте, подготовленном Министерством внутренних дел РФ. Помимо фамилий, в базу попадет также вся информация об иностранцах, которые потенциально могут создавать угрозу конституционным ценностям РФ.

Решение о нежелательности пребывания (или проживания) в России того или иного человека власти будут принимать на основе "принципа соразмерности" - с учетом деяний, "которые иностранный гражданин совершил или может совершить", а также его личности и "степени исходящей от него опасности".

Иностранцу, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания в России, будет ограничен въезд в страну до отмены соответствующего решения. Порядок принятия (отмены) такого решения, а также порядок уведомления иностранца о нем принимает правительство РФ.