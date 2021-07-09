Захарова посоветовала США "переключиться c русской угрозы на НЛО"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление американского телеведущего Такера Карлсона о слежке после попытки организовать интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Она отметила в своем Telegram-канале, что «русское досье» стало стабильным компонентом внутриполитической жизни США и порекомендовала переключиться на пришельцев и НЛО, сообщает Лента.Ру.

Захарова добавила, что это очень странная история, в которой непонятно кто прав: то ли журналист, отстаивающий свободу слова перед лицом либералов, то ли стоящие на страже закона и порядка федеральные силы, оказавшиеся под прицелом медиа.