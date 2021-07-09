Захарова посоветовала США "переключиться c русской угрозы на НЛО"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление американского телеведущего Такера Карлсона о слежке после попытки организовать интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Она отметила в своем Telegram-канале, что «русское досье» стало стабильным компонентом внутриполитической жизни США и порекомендовала переключиться на пришельцев и НЛО, сообщает Лента.Ру.
Захарова добавила, что это очень странная история, в которой непонятно кто прав: то ли журналист, отстаивающий свободу слова перед лицом либералов, то ли стоящие на страже закона и порядка федеральные силы, оказавшиеся под прицелом медиа.
"Оба хуже, если честно. Потому что американский медиапрофсоюз погряз в пропагандистском болоте и сговоре с политическими элитами. История не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе". "Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО", — заключила официальный представитель российского МИД.