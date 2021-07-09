Делегация запрещенного в РФ "Талибана" приезжала в Москву

Представители запрещенной в России группировки «Талибан» 8 июля прибыли в Москву на переговоры, сообщает InfoResist.

В Кремле, несмотря на статус талибов в РФ, заявили о необходимости переговоров с ними.

«Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он отметил, что Путин знает о визите делегации талибов.

Сообщается что 9 июля визит талибов в Москву завершился. Центральным днем переговоров стал четверг, 8 июля, когда они встретились со спецпредставителем Путина по Афганистану Замиром Кабуловым.