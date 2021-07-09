Геращенко попросил СМИ поддерживать полицию
Заместитель министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко заявил, что поддержка журналистов и медиа являются важным фактором доверия среди украинцев к правоохранительным органам, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится в пресс-службе МВД.
"Я считаю это одним из шагов в направлении качественного взаимодействия со средствами массовой информации. Мы постоянно работаем над тем, чтобы доверие к полиции росло, а это невозможно без поддержки масс-медиа", - сказал Геращенко.
По его словам, пока прессу в Украине можно считать "четвертой властью", но вместе с тем существуют реальные проблемы, связанные с журналистской деятельностью. С одной стороны, это недостаточная толерантность к прессе со стороны общества, а с другой - контроль СМИ теми или иными финансовыми группами.
"В Украине права журналистов защищены законодательством - в частности, статьями 171 и 345-1 Уголовного кодекса. Более того, они защищаются наравне с правами работников правоохранительных органов", - отметил замминистра внутренних дел.