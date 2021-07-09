Геращенко попросил СМИ поддерживать полицию

Заместитель министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко заявил, что поддержка журналистов и медиа являются важным фактором доверия среди украинцев к правоохранительным органам, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в пресс-службе МВД.

"Я считаю это одним из шагов в направлении качественного взаимодействия со средствами массовой информации. Мы постоянно работаем над тем, чтобы доверие к полиции росло, а это невозможно без поддержки масс-медиа" , - сказал Геращенко.

По его словам, пока прессу в Украине можно считать "четвертой властью", но вместе с тем существуют реальные проблемы, связанные с журналистской деятельностью. С одной стороны, это недостаточная толерантность к прессе со стороны общества, а с другой - контроль СМИ теми или иными финансовыми группами.