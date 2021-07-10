Милевскому подделали документы, изменив дату рождения

Футбольный агент Деннис Лахтер заявил, что знаменитому украинскому нападающему Артему Милевскому на самом деле на два года больше, чем указано в официальных документах. По паспорту он родился 12 декабря 1985 года, однако функционер утверждает, что это случилось в 1983-м, сообщает Обозреватель.

В интервью изданию Eurosport﻿ он также поделился мнением о том, что бывший нападающий "Динамо" мог уехать в европейский чемпионат, но ему помешало окружение. По словам агента, негативное влияние на карьеру Милевского оказал не только его партнер по киевскому клубу Александр Алиев.

"Миля – это моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только был Алиев. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля – кошеный, на два года мазаный, он 1983 г.р. С подделкой документов там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года рождения" , – заявил Лахтер.

Артем Милевский и Александр Алиев. Источник: football24.ua

Напомним, что Милевский попал в систему "Динамо" в 2002 году и ушел из клуба в 2013-м. Поездив по не самым сильным европейским чемпионатам (Турция, Хорватия, Румыния, Россия, Венгрия) он сумел найти свою игру в брестском "Динамо". С белорусской командой он выиграл местный чемпионат и Кубок страны.

Зимой 2021 года Артем вернулся в УПЛ и на протяжении полугода выступал за "Минай".