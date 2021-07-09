Байден заявил, что доволен разговором с Путиным
Президент США Джо Байден после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным пообщался с журналистами. На брифинге он заверил, что беседа прошла хорошо, сообщает Страна.ua.
Брифинг был посвящен главным образом указу американского лидера о развитии конкуренции в американской экономике и состоялся 9 июля уже после звонка в Москву.
"Прошло хорошо, я настроен оптимистично", - заверил представителей СМИ Байден.
Один из журналистов спросил, будут ли США принимать меры в ответ на кибератаки. Байден коротко ответил "да" и далее не стал развивать эту мысль.