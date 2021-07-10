В Афганистане считают, что за талибами стоит Пакистан
Советник президента Афганистана по безопасности Хамдулла Мохиб рассказал о роли Пакистана в деятельности движения "Талибан", которое после начала вывода войск США стал активно захватывать все новые территории и города, сообщает Страна.ua.
Свое видение ситуации Мохиб изложил в интервью главному редактору журнала "Россия в глобальной политике" на российском телевиденьи.
Лукьянов сказал, что талибы с самого начала были тесно связаны с Пакистаном – в частности, разведкой и армией этой страны. Он спросил, какова роль Пакистана сегодня и видит ли его советник президента Афганистана как партнера в борьбе с талибами.
"К сожалению, не партнёра. Пакистан мог бы играть очень позитивную роль в установлении мира и стабильности, стать звеном во взаимосвязи Центральной и Южной Азии. Пакистанцы говорят, что так и делают, но на практике мы видим другое. Они продолжают поддерживать "Талибан", и до сих пор мы не видели никаких шагов для поддержания мира. Надеемся, что Пакистан осознает реальность и станет содействовать мирному процессу, а не пытаться навязать власть талибов афганскому народу", - ответил Мохиб.