В Афганистане считают, что за талибами стоит Пакистан

Советник президента Афганистана по безопасности Хамдулла Мохиб рассказал о роли Пакистана в деятельности движения "Талибан", которое после начала вывода войск США стал активно захватывать все новые территории и города, сообщает Страна.ua.

Свое видение ситуации Мохиб изложил в интервью главному редактору журнала "Россия в глобальной политике" на российском телевиденьи.

Лукьянов сказал, что талибы с самого начала были тесно связаны с Пакистаном – в частности, разведкой и армией этой страны. Он спросил, какова роль Пакистана сегодня и видит ли его советник президента Афганистана как партнера в борьбе с талибами.