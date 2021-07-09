Резников считает, что министрам нужно платить по 100 тысяч в месяц

Нынешнего размера заработной платы для министров в Украине недостаточно. Они должны получать около 100 тысяч гривен в месяц, сообщает Обозреватель.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, 9 июля, заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он пояснил, что такая должность предусматривает огромную ответственность.

"Если министр пришел без финансовой подушки безопасности, я считаю, что нет (не хватает зарплаты на уровне 36 тысяч гривен в месяц)" , – сказал он.

Вице-премьер добавил, что должность министра предполагает его присутствие на заседаниях правительства даже в случаях, когда он на больничном или в отпуске.

"Тебя могут вызвать в любой момент, а уровень ответственности выше сложно придумать. Поэтому я считаю, что до 100 тысяч гривен – это могла бы быть разумная зарплата. Тем более, что такие зарплаты есть в Украине" , – подчеркнул Резников.

В качестве примера он привел судей, которые получают по 200 тысяч гривен. По словам вице-премьера, 100 тысяч – не такие огромные деньги и платить их вполне реально. К тому же, убежден он, такой размер оплаты позволит отдаваться службе полностью и уменьшит риски коррупции.