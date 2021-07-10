Для украинцев отдых в Египте может подорожать на треть

Из-за того, что президент РФ Владимир Путин отменил запрет на чартерные полеты в Египет, туры для украинцев могут существенно подорожать, сообщает Сегодня.

По данным turprofi.com.ua украинцы сейчас занимают первое место по количеству отдыхающих в Египте. Из-за резкого роста туристов из России уже к зиме цены могут взлететь на 20-30%, прогнозируют специалисты. Однако пока советуют не торопиться с выводами.

Эксперты считают, что такого сезона, как нынешний, не было еще никогда – на рынке останутся самые гибкие и стойкие.