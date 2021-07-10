Популярный препарат от COVID-19 оказался неэффективным

Популярный препарат от коронавируса — азитромицин — оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19, сообщает Лента.Ру.

По данным пресс-службы Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID) ученые выяснили, что употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции.

Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.