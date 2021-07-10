Омбудсмен сообщила о пытках заключенных в Бердянской колонии

Осбудсмен заявила о нарушениях прав заключенных в Бердянской колонии. В частности, в колонии №77 продолжают существовать неформальные отношения между различными группами осужденных, которые построены на запугивании новоприбывших заключенных, сообщает РБК-Украина.

Об этом проинформировала на Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"В очередной раз зафиксировали, что рекомендации, которые предоставлялись мной как Уполномоченным в отношении устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущих визитов, остаются невыполненными. Это приводит к нарушению прав осужденных на надлежащие условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения" , - написала Денисова.

Выявленные нарушения обсудили на выездном заседании Комитета ВР по правам человека. Также речь шла о дальнейшей работе Бердянской исправительной колонии №77.