Ученые выяснили, что динозавры дышали по-разному

Международная группа ученых обнаружила, что динозавры могли дышать по-разному. До этого долгое время палеонтологи считали, что дыхание ящеров было подобно птичьему, сообщает Обозреватель.

Используя исключительно сохранившуюся окаменелость из Южной Африки, ускоритель элементарных частиц и мощные рентгеновские лучи, специалисты выяснили, что по крайней мере у одного динозавра тип дыхания был другим. Речь идет о самом древнем пресмыкающемся в линии орнитисхий, рассказал eLife﻿.

Получив уникальные окаменелости, международная группа палеонтологов из университетов ЮАР, США, Канады, Великобритании, Франции выяснили, что гетеродонтозавр – один из самых древних ящеров в линии орнитисхий, который входил в одну из трех основных групп динозавров и в которую, в свою очередь, входили трицератопс, стегозавр и другие утконосые ящеры – дышали иначе.

"Это показало исследование хорошо сохранившихся останков гетеродонтозавра при помощи мощного синхротрона – гигантского ускорителя частиц и источника рентгеновского излучения" , – объяснили авторы исследования.

В результате ученым удалось реконструировать скелет динозавра в цифровом виде и определить способ его дыхания.