Пассажиры троллейбуса затеяли драку из-за COVІD-маски

В Запорожье пенсионерка набросилась с кулаками на пассажирку троллейбуса из-за того, что та находилась без защитной маски в общественном транспорте, сообщает Корреспондент.

Видео в пятницу, 9 июля, опубликовали в Telegram-канал "Это Запорожье". На видео, которое попало в сеть видно, что пенсионерка сделала замечание женщине из-за отсутствия у нее маски. В ответ пассажирка резко ответила ей, назвав бабушку "скотиной такой".

Пенсионерка после оскорбления набросилась на женщину с кулаками. В результате женщина, которая была без маски, вышла на ближайшей остановке.