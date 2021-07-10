В Тегеране произошел мощный взрыв

На западе столицы Ирана прогремел взрыв, предположительно, инцидент произошел в национальном парке Тегерана.

По информации агентства Fars звук, напугавший местных жителей, раздался в субботу 10 июля. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, полиция и пожарные бригады проводят расследование на основании сообщений общественности.

В настоящее время причины инцидента неизвестны, пострадавших нет. Очевидцы уже опубликовали в соцсетях видео с места происшествия