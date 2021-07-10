Киевский фуникулер приостановил свою работу
Киевский фуникулер с 12 июля закрывается на плановый ремонт, сообщает УНИАН.
"С 12 по 24 июля фуникулер закрывается на плановый ежегодный ремонт", - говорится в сообщении КП "Киевпастранс".
В прошлом году Киевский фуникулер закрывали на ежегодный плановый ремонт почти на три недели - с 3 по 21 августа. В течение месяца специалисты ремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. В частности, были заменены шпалы и обновлена контактная сеть.
В общем, плановые ежегодные ремонты заключаются в полном осмотре оборудования фуникулера.