США передадут Молдове 500 тис. доз COVID-вакцины

Власти США в пятницу отправили партии вакцин от COVID-19 в Молдавию, Индонезию, Непал и Бутан, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодня мы отправим 3 млн доз вакцин в Индонезию, 1,5 млн доз в Непал, 500 тыс. доз в Молдову и 500 тыс. доз в Бутан" , - рассказала в пятницу Псаки на пресс-брифинге.

Таким образом, по ее словам, за одну только эту неделю США отправили почти 15 млн доз вакцины в различные страны, включая Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан и Вьетнам.

"В дополнение к вакцинам мы также отправим в Индонезию иную помощь в связи с тяжелой ситуацией, в которой сейчас находится страна" , - отметила Псаки.

В среду в Индонезии было зарегистрировано более 34 тыс. случаев заболевания COVID-19 и более тысячи смертей от инфекции - высочайший суточный показатель за весь период пандемии.