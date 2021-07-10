В Минэкономики обещают рост ВВП Украины

В Минэкономики прогнозируют рост инвестиций в страну. По подсчетам экспертам, они составят в этом году около 1 млрд долларов, что, в свою очередь, может дать дополнительный рост ВВП на 1-2%, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 9 июля заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко на Конференции по вопросам реформ в Украине.

"Правительство разработало новую модель экономического развития. Как следствие, мы выделили пять кластеров с наибольшим мультипликационным эффектом, которые станут полезными для дальнейшего сотрудничества со Всемирным банком" , - сообщил чиновник.

По его словам, речь идет об отраслях легкой промышленности, сельском хозяйстве, развитии науки, здравоохранении, энергетической, транспортной, газо- и нефтедобывающей сфере.

"Прежде всего заинтересовать ВБ могут проекты по возобновляемой энергетике, мелиорации, инфраструктурные проекты, восстановление объектов культурного наследия и т.д." , - отметил он.

В свою очередь, представители Всемирного банка отметили, что производство новых технологий, связанных с декарбонизацией, использование передовых методов ведения сельского хозяйства в Украине будут способствовать созданию новых рабочих мест и способствовать привлечению инвестиций.