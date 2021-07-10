В лондонском метро ранили человека

В лондонском метро злоумышленник напал с ножом на пассажира. Мужчину срочно госпитализировали, сообщает Корреспондент.

По информации местного агентства PA со ссылкой на британскую транспортную полицию инцидент произошёл в поезде, курсировавшем по линии Jubilee в районе станции Green Park в центре британской столицы.

Уточняется, что нападавший был задержан сотрудниками правопорядка. Инцидент пока не связали с терроризмом.

Сама станция в настоящее время закрыта, однако СМИ сообщают, что в ближайшее время она возобновит полноценную работу.