10 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В Латвии - Праздник моря и рыбака, в США - День государственности штата Вайоминг, День поэтической формы клерихью, День пикника с плюшевым мишкой, День котенка, День коктейля "Пина Колада", День сбора черники, в Германии - Фестиваль "Кельнские огни", в Монголии - День государственного флага, в Японии - День натто, на Багамских островах - День независимости, в Мавритании - День вооруженных сил, в Малайзии - День рождения губернатора Пинанга, сообщает УНИАН.

Памятные даты 10 июля, годовщины и события

В 1878 году впервые на футбольном матче в Лондоне прозвучал свисток. Судить игру доверили полицейскому, и когда на поле возникла драка, он, по привычке, засвистел в свисток. Напуганные игроки тут же успокоились. С тех пор арбитры и пользуются этим звучным "оборудованием". Кстати, судьи в футболе появились в 1873 году. В их обязанности входило только следить за временем и решать споры на поле. Пользовались они исключительно голосовыми командами и жестами. Считалось, что истинный любитель футбола и которому за это не платят, будет лучшим судьей. Таким арбитром был и Артур Конан Дойл – врач и писатель, придумавший гениального сыщика Шерлока Холмса.

10 июля 1962 года в США был выведен на орбиту первый в мире коммерческий спутник связи "Telstar-1". Проект разрабатывался 2 года, а запуск обошелся в 6 миллионов долларов. Шарообразный спутник имел диаметр 88 см, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории Земли. Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем и вице-президентом США Линдоном Джонсоном. На орбите "Telstar-1" проработал всего 7 месяцев, но успел обеспечить обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами. Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков.

10 июля 2002 года на то время президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции нашей страны в НАТО. Так до сих пор и "интегрируемся"…

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 июля чтит память святого Сампсона Странноприимца. День еще назвали "Сеногноем" - в эту пору часто идут проливные дожди, от которых сухая скошенная трава начинает гнить. Другие названия праздника: "Самсонов день", "День странников".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя никому отказывать в помощи, особенно странникам. Не стоит жадничать, если подаете милостыню. Считается, что чем больше вы подадите в этот день, тем больше будет ваша прибыль.

Приметы на 10 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Идет дождь - мокрая погода продержится еще 7 недель;

Ясно - последующие 7 недель дождя не будет;

Кучевые облака плывут с севера - к засухе, с запада - к ненастью.

Именины 10 июля

Именины у Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Владимира.