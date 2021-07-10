Столичный памятник архитектуры хотят перестроить под офисы

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в марте разрешил реконструкцию 150-летней усадьбы Терещенко по бул. Шевченка 34, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 9 июля, на своей странице в Facebook заявила экс-депутат Елена Терещенко, муж которой Мишель Терещенко - потомок владельца усадьбы. По ее словам, проект перестройки предусматривает надстройку на здании и его реконструкцию под офисный центр.

"Преступный проект запрещенной законодательством перестройки бесценного памятника архитектуры, который предусматривает надстройку и перестройку существующих зданий усадьбы под офисный центр, в результате которой эта жемчужина архитектуры работы Краузе полностью потеряет свою аутентичность. То есть чиновниками КГГА согласовано уничтожение Усадьбы Терещенко" , - пишет Терещенко.

Как в свою очередь, пишут Схемы, здание находится в собственности ООО "Центрелеватормлинбуд". Один из бенефициаров компании – Тимур Миндич, бизнес-партнер Игоря Коломойского.

По данным Схем, в 2004 году Киев объявил конкурс для инвесторов здания для его реставрации. В конкурсе победила ПАО "Укрнафта" и передала свои права на здание Центрелеватормлинбуд. Последнюю ранее не допустили к этому конкурсу. На сегодня реставрация здания не проведена. Оно находится в неудовлетворительном состоянии.

Дом на Тараса Шевченко, 34/11 построили в течение 1874 - 1875 в стиле эклектики и неоготики. Возле усадьбы находится также двухэтажный дворовый флигель. Почти 40 лет здесь жила семья предпринимателей и меценатов Терещенко.