На одесском пляже утонул мужчина

В Одессе на пляже Аркадия утонул 51-летний мужчина. Спасатели пытались его реанимировать в течение 30 минут до приезда скорой, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы одесской мэрии тело мужчины обнаружили "справа от ротонды за траверсом, в воде, в месте, не предназначенном для купания".﻿ Спасатели, обнаружив мужчину без сознания в воде, пытались его реанимировать в течение 30 минут до приезда скорой, однако безуспешно.

Медики, после приезда на место инцидента, констатировали смерть мужчины.

"В процессе опроса свидетелей установлено, что у потерпевшего, 1970 года рождения, были признаки алкогольного опьянения" , - сообщили в пресс-службе.

Недавно мужчина развелся с женой и был в расстроенных чувствах.