Курс валют НБУ 10 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 10 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 9 июля, остается стабильным на уровне 27.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 10 июля 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 32.32 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 10 июля 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.63 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 10 июля 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 37.53 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 10 июля 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.79 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 10 июля 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 10 июля 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.286200
|EUR
|Евро
|32.319100
|RUB
|Рубль
|0.363310
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.533500
|CHF
|Швейцарский франк
|29.793300
|PLN
|Польский злотый
|7.100800