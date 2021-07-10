Турецко-украинский беспилотник поднялся на рекордную высоту

Ударный беспилотник Akinci, разработанный компанией Bayraktar и оснащен двигателем украинского производства, побил авиационный рекорд, взлетев на высоту 11,5 километра, сообщает Суспільне.

По данным пресс-службы компании Bayraktar во время одного из испытаний, БПЛА Akinci достиг высоты 11594 метров, что является абсолютным рекордом для летательных аппаратов турецкого производства. Во время этого испытания Akinci провел в воздухе 25 часов 46 минут и преодолел расстояние 7507 километров.

Разработка проекта беспилотника была начата Black Sea Shield - общим украинско-турецким предприятием, основанным летом 2019 года. Black Sea Shield объединяет усилия ГП "ЗМКБ" Прогресс "им. Академика А.Г. Ивченко и турецкой компании" Baykar Defence" в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Akinci полностью оснащен украинскими авиационными двигателями АИ450Т производства "Ивченко-Прогресс". После прохождения всех испытаний он сможет заменить ударный беспилотник предыдущего поколения "Байрактар" ТБ2, который стоит на вооружении ВС Турции. Украина также закупила 10 "Байрактаров" и центр управления ими в Турции, благодаря чему начала обучение персонала, способного управлять ударными беспилотниками.