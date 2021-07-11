День рыбака 2021 – дата, история, обычаи праздника
Ежегодно в июле отмечают свой праздник все умельцы с удочкой и блесной. День рыбака посвящен профессионалам в сфере рыбной ловли: предпринимателям, инспекторам, экипажам рыболовецких судов. Отмечают его также и любители посидеть с удочкой у реки. Рыболовство – это успокаивающее и полезное хобби, которое к тому же может прокормить семью, сообщает УНИАН.
Когда отмечается День рыбака
Украинский День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. В 2021 году оно выпадает на 11 июля. Не стоит путать этот праздник со Всемирным днем рыболова, который отмечался 27 июня.
История и традиции Дня рыбака в Украине
День рыбака был учрежден в июне 1995 указом Леонида Кучмы. Цель праздника состоит в поддержке сотрудников рыбного хозяйства.
Традиционно в этот день устраиваются соревнования по рыбной ловле, мастер-классы и обучающие семинары. Заведения питания в честь Дня рыболова делают рыбный день. А любители рыбалки встречают праздник на берегу за удочкой.