День рыбака 2021 – дата, история, обычаи праздника

Ежегодно в июле отмечают свой праздник все умельцы с удочкой и блесной. День рыбака посвящен профессионалам в сфере рыбной ловли: предпринимателям, инспекторам, экипажам рыболовецких судов. Отмечают его также и любители посидеть с удочкой у реки. Рыболовство – это успокаивающее и полезное хобби, которое к тому же может прокормить семью, сообщает УНИАН.

Когда отмечается День рыбака

Украинский День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. В 2021 году оно выпадает на 11 июля. Не стоит путать этот праздник со Всемирным днем рыболова, который отмечался 27 июня.

История и традиции Дня рыбака в Украине

День рыбака был учрежден в июне 1995 указом Леонида Кучмы. Цель праздника состоит в поддержке сотрудников рыбного хозяйства.

Традиционно в этот день устраиваются соревнования по рыбной ловле, мастер-классы и обучающие семинары. Заведения питания в честь Дня рыболова делают рыбный день. А любители рыбалки встречают праздник на берегу за удочкой.