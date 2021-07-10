Пассажиры сообщают о массовой задержке поездов в Киев (Обновлено)

В субботу утром пассажиры Укрзализныци, которые находятся на Центральном железнодорожном вокзал Киева, сообщили о массовой задержке прибывающих поездов.

Пассажирам о причинах задержек на вокзале не сообщают.

"Утро 10 июля. Поезда задерживаются от 30 минут до полутора часов. Что-то случилось? На вокзале – никакой информации о причинах задержки" , - написал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

Фото: facebook.com/sivangor

На странице Укрзализныци в Facebook пассажиры опаздывающих поездов сообщают, что составы остановились в Фастове.

"Просыпаюсь только что поезд стоит, соседей нет, должен был приехать час назад. Стоим где-то. Думал уже, что в отстойнике для вагонов оказались. Стоим в Фастове", - написал пользователь с ником Сергей Степан.

Появилась информация, что причиной задержки стал упавший на рельсы столб.

"Сказали где-то около Киева упал столб на пути, должны скоро возобновить движение", - поделилась информацией Оксана Ильницкая.

Официального разъяснения от "УЗ" пока не поступало.