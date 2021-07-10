Бегство США из Афганистана: что будет с Центральной Азией

В Афганистане резко ухудшается обстановка в связи с выводом американских войск, который планируют полностью завершить до сентября. Эти войска находились в стране на протяжении 20 лет, сообщает Страна.ua.

В свою очередь, ситуация в Афганистане может сильно повлиять на ситуацию во всей Центральной Азии. Есть опасения, что уход США и их союзников из Афганистана откроет талибам дорогу к захвату власти в стране и к новой гражданской войне, а затем радикальный исламизм может распространиться на бывшие советские республики Средней Азии, вызвав нестабильность, волнения и вооруженное противостояние.

В регионе уже неспокойно: президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном.