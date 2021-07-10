Тихановская рассказала о неформальной встрече с Зеленским

Хотя официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской еще не состоялась, но личное знакомство уже произошло, сообщает Сегодня.

"Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины" , – поделилась оппозиционерка.

В то же время Тихановская всегда на связи с высшим руководством нашей страны и рада тем шагам навстречу, которые Украина делает для бежавших от режима белорусов.

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот, я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой… Вы приняли столько белорусов – десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это" , – отмечает лидер белорусской оппозиции.

Также Тихановская приветствует то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.

О чем еще Тихановская рассказала в интервью: